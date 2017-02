Klassisches Design, modernste Gebäudetechnologie

Die Schalter der klassischen Design­linie «Standarddue» sind wohltuend einfach gestaltet. Sie eignen sich für den Einsatz im Neubau ebenso wie bei Renovationen, speziell auch für historische Bauten, die unter Denkmal- oder Heimatschutz stehen, wie etwa dieVilla Planta des Bündner Kunstmuseums. Dort kommt ein KNX-Gebäudesystem zum Einsatz, mit dem sich Licht, Storen und Dachfenster in den Büroräumen individuell oder automatisch steuern lassen, auch per App. Die hoch­entwickelten Funktionen sind in der bewährten Formensprache in­tegriert und ablesbar.

Feller AG | 8810 Horgen | www.feller.ch