Keller: stimmungsvolles Ambiente im Bad

Beim Badspiegel «Unique» wird das Licht über eine Glasfront von allen Seiten auf die Spiegelfläche geführt, was ein stimmungsvolles Ambiente im Bad erzeugt. Es lässt sich über einen Berührungssensor stufenlos regulieren. Erhältlich ist der Lichtspiegel der Keller Spiegelschränke AG in zwei Lichtfarben: Die Variante mit 3000 K sorgt für eine wohn­liche Atmosphäre mit Wohl­fühl­faktor, eine tageslichtähnliche Stimmung wird mit 4000 K erreicht. Das nur 4 cm tiefe Produkt ist in unterschiedlichen Breiten zwischen 50 und 150 cm verfügbar.

Keller Spiegelschränke | 9325 Roggwil | www.guten-morgen.ch



