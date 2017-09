Keller: Spiegelschrank Muro

Der schlichte und elegante Spiegelschrank «Muro» hat keine Leuchte. Damit gewährt er Planenden grosse Freiheit bei der Lichtgestaltung in der Nasszelle. Auf Wunsch ist er mit einer Steckdose erhältlich. Das Modell der Keller Spiegel­schränke AG überzeugt durch viel Stauraum und lässt sich bis zu einem Zentimeter in die Wand einbauen. Verfügbar ist der Schrank in unterschiedlichen Breiten als Version «Muro 70» mit 70 cm und als «Muro 80» mit 80 cm Schrankhöhe.

Keller Spiegelschränke | 9325 Roggwil | www.guten-morgen.ch

