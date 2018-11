Karbonisierte Holzoberflächen Carboset10

Mocopinus hat weitere karbonisierte Holzoberflächen entwickelt. In aufwendigen produktionstechnischen Versuchsreihen sind Innovationen entstanden, zu denen Carboset10 gehört.

Bei Carboset10 wird die schwarze Ascheschicht nach der Karbonisierung abgebürstet. Während das verkohlte Material auf den harten Jahresringen verbleibt, zeigt sich dadurch an den weicheren Stellen eine wellige, deutlich hellere Vertiefung. Die Holzzellen der Fassadenprofile verdichten sich mit der Karbonisierung und sind so vor Verwitterung, Fäulnis und Wasser besser geschützt. Die Langlebigkeit der edlen Optik wird durch das Auftragen der offenporigen Holzlasur zusätzlich gesteigert. Eine Behandlung mit chemischen Holzschutzmitteln ist nicht erforderlich.

Carboset10 wird in zwei Holzarten angeboten, die für eine Veredelung und den Einsatz in Aussenbereichen ideale Materialeigenschaften besitzen. Ob in Nordischer Fichte oder Europäischer Douglasie, jede Ausführung prägt eine auffällige Strukturierung, die Fassaden ein markantes Design verleiht. Für die Planung von individuellen Fassadenkonzepten stehen alle Profilvarianten aus dem Mocopinus-Sortiment zur Verfügung. Darüber hinaus sind Sonderanfertigungen möglich.

