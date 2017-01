Kaldewei unterstützt Architekten und Planer mit BIM-Daten

Digitale Methode steht für mehr Planungssicherheit und höhere Effizienz

Die Anwendung von BIM ermöglicht eine gewerke-übergreifende, rechnergestützte Planung, die alle Beteiligten in ein Bauprojekt einbindet. Der wechselseitige Informationsfluss sorgt für eine bessere Planungssicherheit und Kosteneffizienz, indem Wechselwirkungen zwischen Architektur, Gebäudetechnik und möglichen Prozessänderungen frühzeitig berücksichtigt werden. Kern von BIM ist ein digitales 3-D-Modell mit allen relevanten Projekt- und produktspezifischen Daten, ergänzt um Zusatzinformationen wie Kosten und Termine, das alle Beteiligten gemeinsam nutzen.

Für die wichtigsten BIM-Software-Lösungen stehen die Kaldewei Daten in allen gängigen Formaten zur Verfügung: rfa (Revit) und gsm (ArchiCAD) sowie 3-D-Daten in den Formaten 3ds und max (3ds Max), skp (Sketch’up), vwx (Vectorworks), dxf (Autodesk) und alto (Atlantis). Modelliert ist jeweils das Basisprodukt mit den obligatorischen Sichtteilen wie Ab- und Überlauf. So sind die Daten für Architekten im praktischen Planungsalltag noch einfacher zu handhaben.

Die Kaldewei BIM-Daten stehen zum Download auf der Website unter www.kaldewei.de/service/architekten-planer/2d-3d-und-bim-dateien/ zur Verfügung.

Franz Kaldewei GmbH und Co. KG | 5000 Aarau | www.kaldewei.com

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.