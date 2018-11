Neues Duschkonzept: Kaldewei Nexsys

Die neue Kaldewei Nexsys ist ein Konzept, das die Vorteile einer fugenlosen emaillierten Duschfläche mit der Grosszügigkeit eines gefliesten Duschbereichs vereint. Sie lässt sich als Systemlösung auch einfach, schnell und sicher montieren. Die Nexsys-Duschfläche ist komplett eben, ohne Innenkontur oder Ab­kantung an den Rändern. Dadurch ist sie für eine Einpassung in das Fliesenraster des Bads bestens geeignet – praktisch wie eine grosse, fugenlose, emaillierte Fliese mit integriertem Ablauf. Nexsys ist in rund 200 Abmessungen verfügbar.

Kaldewei | 5000 Aarau | www.kaldewei.ch

