Kaldewei: bodenebene ­Dusche «conoflat»

Die emaillierten Duschflächen fügen sich als Ergänzung in das Designkonzept der bewährten Badewannen aus Email. Die bodengleiche ­Dusche «conoflat» ist extrem flach gestaltet. Ihr ebenfalls emaillierter Ablauf­deckel sitzt bündig in der Fläche, so entstehen innen wie aussen keine Stolperkanten. Boden­ebene Duschen sind – ganz im Sinn des Universal-­Designs – auch für Menschen mit eingeschränkter Bewegungs­fä­hig­keit geeignet. Die fugenfreie Oberfläche ist langlebig, hygienisch und einfach zu reinigen.

Kaldewei Schweiz | 5000 Aarau | www.kaldewei.ch

