Kaldewei besetzt Leitungsfunktion im Vertrieb neu

Gerd Kroiss ist seit dem 1. Juni 2017 neuer Vertriebsleiter von Kaldewei in der Schweiz und in Österreich. In seiner Funktion steuert er die vertrieblichen Aktivitäten des international tätigen Premiumherstellers von emaillierten Duschen, Waschtischen und Badewannen in den beiden Ländern. Bis zu seinem Wechsel zu Kaldewei war der studierte Betriebswirt 17 Jahre in der Sanitär- und Heizungsbranche in leitenden Positionen im Marketing und Vertrieb tätig, davon mehrere Jahre mit starker internationaler Ausrichtung.

Jetzt steht Kroiss an der Spitze der Kaldewei Standorte Schweiz und Österreich und möchte die Marktposition des Unternehmens in den beiden Ländern weiter ausbauen und die Marke Kaldewei bei den Schweizer und österreichischen Kunden noch besser etablieren. Dabei schätzt der 47-Jährige vor allem die Wertigkeit der emaillierten Badlösungen, den Anspruch von Kaldewei an höchste Professionalität sowie das verstärkte internationale Wachstum.

