Judit Solt wird Ehrenmitglied des SIA

An der Delegiertenversammlung des SIA wurde TEC21-Chefredaktorin Judit Solt zum Ehrenmitglied des Vereins gewählt. Die diplomierte Architektin ETH leitet seit 2007 die Redaktion der vom SIA getragenen Fachzeitschrift TEC21. Zuvor war sie nach ihrem Studium freie Architekturkritikerin und Redaktorin der «archithese».

In seiner Laudatio hob SIA-Präsident Stefan Cadosch zudem Judit Solts pädagogisches Engagement in ihrer Zeit vor TEC21 hervor. Weiter sagte Cadosch: «Judit bemühte sich stets um eine Sprache, wie sie disziplinübergreifend von allen Planungs-, Bau- und Immobilienfachleuten, ja bis hin zu Menschen, die nicht aus unserem Metier stammen, verstanden wird. Oder anders gesagt: Sie strebte mit all ihrem publizistischen Tun nie nach Fachlitanei, sondern in erster Linie nach einem breiten, disziplinen- und menschenverbindenden Denk- und Gesprächsraum über Baukultur.»