Yvonne-Denise Köchli führt zu den Orten in Zürich, an denen die Journalistin und Juristin Iris von Roten, Vordenkerin des Feminismus in der Schweiz, Spuren hinterlassen hat: zum Obergericht, zum Seilergraben auf der Höhe der Zentralbibliothek sowie zum Haus der Schriftstellerin Laure Wyss. Anschliessend Dis­kussion und Apéro.