Bedrohte Moderne im Iran

Im Iran befinden sich zahlreiche architektonische Juwele der späten Moderne, die in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt wurden oder gar vom Abriss bedroht sind. Darunter sind Bauten von bekannten Architekten wie die Villa Nemazee von Gio Ponti, die Bank Meli von Jørn Utzon oder der Moravarid-Palast von Frank Lloyd Wright, aber auch andere bemerkenswerte Gebäude, so das Haus der Königin Turan, der Frau von Reza Schah, im wohlhabenden Viertel Zaferanieh oder das Panahi-Haus, das vom französischen Architekten Roland Dubrulle als sorgfältig gestaltetes Gesamtkunstwerk entworfen wurde. Die Architekten wurden unter Schah Pahlavi und seiner Frau Farah Diba, die in Paris Architektur studiert hatte, in den Iran gerufen. Sie stehen für den Traum, den Iran bis zum Jahr 2000 wirtschaftlich und gesellschaftlich mit den Ländern Europas gleichzustellen.

Viele Iraner kennen diese Bauten, und vor einigen Jahren gründeten iranische Aktivisten das Committee for Conservation of Historical Houses in Teheran mit dem Ziel, das materielle und spirituelle Erbe Teherans zu schützen.