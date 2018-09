Iran I: Inspiration Orient – Okzident

Ab Freitag in TEC21

Der Iran, Teil des alten Persiens mit seiner 5000-jährigen Kulturgeschichte, steht seit einigen Jahren im Fokus europäischer Architekturreisender: Die Ferne und das Unbekannte befrem­den, faszinieren und inspirieren. Die aus diesem epochen- und länderübergreifenden Dialog ent­stehenden Gemeinsamkeiten nehmen wir als Ausgangspunkte, um mit zwei TEC21-Ausgaben in Baukunst und Denkweise des Orients einzutauchen.

«Inspirare» – das Verb bedeutet hauchen und einatmen zugleich. Die Frage, wer wem was einhaucht, ist vielschichtig und komplex: Westliche Architekten, die in früheren Epochen Ideen zurück in ihre Heimatländer brachten, ein Schah aus dem vorletzten Jahrhundert auf Europareise oder Iraner, die im Westen Architektur studierten – all das sind nur Ausschnitte eines Austauschs, den es sich genauer zu untersuchen lohnt.

In Heft 37/2018 betrachten wir ausgewählte Bauten im Iran und die Konzepte, die ihnen zugrunde liegen. Sie ermöglichen einen ungewohnten Blickwinkel auf unsere eigene Baukunst – die über­raschend viel mit dem Orient gemeinsam hat. Die zweite Iran-Ausgabe erscheint eine Woche später und handelt vom Aussenraum und dem Garten-Archetypus Chahar Bagh. Auch er hat die europäische Stadt, wie wir sie heute kennen, grundlegend geprägt.

Mehr über die iranische Inspiration lesen Sie ab Freitag in TEC21 und hier auf espazium.ch.