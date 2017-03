interface: Zwei neue textile Kollektionen ergänzen das Portfolio

Zwei neue Kollektionen ergänzen das Portfolio von interface. Damit reagiert der Hersteller modularer textiler Beläge auf einen wachsenden Bedarf an Umgebungen, die das ­physische, kognitive und emotionale Wohlbefinden von Mitarbeitenden in den Mittelpunkt ­stellen. Farbe spielt dabei eine essenzielle Rolle. Während sich «Contempla­tion» mit einer gedeckten Farbpalette an skandinavischer Schlichtheit orientiert und an die Gewebestrukturen von Tweed erinnert, bietet «Multichrome» kräftige Farben, die zum Beispiel für die Zonierung von Bereichen einsetzbar sind.

interface | 8703 Erlenbach | www.interface.com

