Dünne Instant-Betonplatten mit Carbon entwickelt

Wie die Stahlverstärkung im Beton durch Carbon ersetzt werden könnte, wird seit einigen Jahren erforscht. Denn Carbon respektive Kohlenstoff ist zehnmal tragfähiger und fünfmal leichter als Armierungsstahl. Getüftelt wird mit schlaff eingelegten Fasern, Netzen oder Stäben aus Carbon. Die hervorragenden Eigenschaften des Carbons kommen zusammen mit Beton jedoch nur zum Tragen, wenn das Carbon vorgespannt eingesetzt wird.

Dies ist ZHAW-Forschern in einem KTI-Forschungsprojekt nun gelungen: Zusammen mit dem Industriepartner Silidur AG haben die ZHAW-Bauingenieure Hightech-Betonplatten entwickelt, die mit vorgespanntem Carbon armiert sind. Diese CPC-Betonplatten (Carbon Prestressed Concrete) sind nicht nur äusserst stabil, leicht und rostfrei, sondern können auch industriell hergestellt und beliebig zugeschnitten werden. Zudem belasten sie bei der Herstellung die Umwelt um bis zu 75% weniger als Stahlbeton. Und da 90% weniger Carbon verbraucht wird als bei herkömmlichen Carbon-Betonplatten ist die neue Konstruktionsmethode trotz hoher Kosten für Carbon so wirtschaftlich wie Stahlbeton.

Hightech-Carbonbetonplatten ausgezeichnet

Am International Composites Congress in Stuttgart wurden die Forschenden diesen Herbst für die Entwicklung ihrer filigranen CPC-Platten mit dem AVK-Innovationspreis in der Kategorie «Produkte und Anwendungen» ausgezeichnet. Dieser Preis wird jährlich von der Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe AVK verliehen.

«An vier Carbon-Fasersträngen könnte ein Auto aufgehängt werden, aber sobald sie quer belastet oder verknüpft werden, brechen sie sogleich», so Josef Kurath, Leiter der Fachgruppe Faserverbundkunststoff der ZHAW. «Deshalb ergänzen sich vorgespannte Carbonfasern und Beton perfekt. Carbon absorbiert die Zugkräfte und Beton den Druck sowie die quer wirkenden Kräfte.» Und während konventionell armierte Betonplatten Risse bekommen, federt die CPC-Platte bei Belastung unbeschädigt zurück.

Einerseits eröffnen diese dünnen Platten den Architekten völlig neue gestalterische Möglichkeiten, da sie in beliebigen Formen zugeschnitten werden können – millimetergenau dank digitalen Daten per CNC-Maschinen. Anderseits spart man auf der Baustelle Zeit, da die Carbonbeton-Halbfabrikate industriell hergestellt werden und somit die aufwendigen Armierungs­arbeiten vor Ort wegfallen.

«Neben dem Einsatz in Neubauten eignen sie sich auch sehr gut für die Sanierung bestehender Bauwerke», so ZHAW-Forscherin Antje Sydow. So wurde beispielsweise kürzlich eine Fahrradbrücke in Winterthur mit den CPC-Platten saniert – mit einer gerade einmal vier Zentimeter dünnen und knapp acht Meter langen Platte. Fest mit einem darunterliegenden Tragrahmen verklebt, trägt sie das Geländer und alle Nutzlasten. Ein zusätzlicher Fahrbelag ist nicht nötig. Mit ihrem Gesamtgewicht von 3200 kg wiegt die filigrane Carbonbeton-Brücke rund fünfmal weniger als eine konventionelle Konstruktion. «Damit ist sie die leichteste Betonbrücke der Welt», erklärt Sydow. «Zudem rostet sie nicht, und das ist im Brückenbau ein wichtiges Thema.»



