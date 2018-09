In Kooperation mit den ETH präsentiert Geotechnik Schweiz eine neue Tagungsreihe, um Forschungsergebnisse, Entwicklungen und Innova­tionen auf dem Gebiet der Geotechnik vorzustellen. Am Vortag findet ausserdem eine Weiterbildung zu ­numerischen Simulationen in der Geotechnik statt. Der Anlass mit Galadiner bietet eine Plattform, um Meinungen auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln.

Infos und Anmeldung: www.geotechnik-schweiz.ch