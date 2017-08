Informationsplattform ProNaturstein

Seit 33 Jahren fördert die Schwei­zerische Arbeitsgemeinschaft Pro­Naturstein mit Sitz in Bern das allgemeine Interesse für natürlichen Stein und seinen fachgerechten Einsatz in Bau, Architektur, Garten- und Landschaftsbau, Design und Kunst. Der Vereinigung gehören die meisten massgeblichen Natursteinbetriebe der Schweiz, deren wichtigste Partner sowie mehrere einschlägige Branchenverbände aus allen Landesteilen an. ProNaturstein stellt Planern und Bauherren kostenlos firmenneutrales Informationsmaterial zur Verfügung; sie gibt die regelmässig erscheinende Informationsbroschüre «InStein» heraus, publiziert Beiträge in ­Bau­fachzeitschriften und anderen ­Medien, beteiligt sich an Fach­messen und berät in allen Fragen rund um natürliche Steinarten.

