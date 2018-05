Buchbesprechung

Was bedeutet die Industrie für die Schweiz? Noch Mitte der 1960er-Jahre arbeitete fast die Hälfte aller Schweizer Arbeitnehmer in industriellen Betrieben. Die ISIS (Informationsplattform für Schützenswerte Industriekultur­güter der Schweiz) gibt mit ihren Büchern einen breiten Einblick in die Industriekultur der Schweiz und ihre Bauten. Das Buch «Indus­triekultur in der Zentralschweiz» ist der fünfte Band in dieser Serie. Wie in den bereits er­schie­nenen ­Ausgaben werden erhaltenswerte industrielle Objekte dokumentiert und präsentiert. Anhand von acht ­unterschiedlichen Industrie­kultur­pfaden präsentieren acht Kapitel die Gebiete der Kantone Uri, Schwyz, Nid- und Obwalden sowie Luzern und Zug. Nach einer historischen Ein­leitung zum jeweiligen Gebiet wird die Route ­beschrieben und mit einer Karte ­visualisiert, auf der die Industriedenkmäler mit Nummern eingezeichnet sind. Sämtliche Bauten werden mit Bild und Begleittext vorgestellt.

Angaben zur Publikation Hans-Peter Bärtschi (Hrsg.): Industriekultur in der Zentralschweiz. Rotpunktverlag, Zürich 2017. 312 Seiten, 500 Pläne und Fotografien, ISBN 978-3-85869-732-5, Fr. 37.– Bücher bestellen

