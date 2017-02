Unter dem Motto «Mein Haus ist mein Kraftwerk» zeigt TEC21 in der kommenden Ausgabe, wie die dezentrale Energieversorgung von Gebäuden funktionieren kann. Ob ein Bauwerk dabei ausschliesslich sich selbst versorgt oder als Energieknotenpunkt innerhalb eines Arealverbunds andere gleich mitbedient, hängt vom Standort des Bauwerks und der Zielsetzung des Planers ab. Beides ist mit dem aktuellen Stand der Technik und der Nutzung regenerativer Energiequellen möglich. Als Beispiele dienen ein Wohnhaus in Brütten ZH und das Active Energy Building in Vaduz.