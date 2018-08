Implio: So gelingt der Fenster- und Türanschluss problemlos

Optimale Anschlüsse für Kompaktfassaden und vorgehängte hinterlüftete Fassaden zu realisieren, ist eine Herausforderung. Dies gilt am Fenster umso mehr, da hier bis zu fünf Gewerke arbeiten. Mit Implio, der intelligenten Systemlösung für dauerhaft sichere Fenster- und Türanschlüsse, wird die Verarbeitung besonders einfach: In verschiedenen Ausführungen für alle relevanten Anschlüsse verfügbar, verhindert das GUTEX System effektiv Bauschäden und spart zugleich Arbeitszeit. Implio F und Implio P sind gemäss ift-Richtlinie in Rosenheim geprüft und beinhalten als Systemkomponenten kaschierte GUTEX Dämmplatten aus Holz, das aus dem Schwarzwald und der Schweiz stammt.

Hier geht´s zur Schritt-für-Schritt Verarbeitungsanleitung.

