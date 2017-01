An der Hochschule Luzern findet das dritte «CAS Bauherrenkompetenz» der Konferenz der Schweizer Kantonsbaumeister/-innen statt; es richtet sich an ­Mitarbeitende aller öffentlichen Hochbau- und Immobilienfachstellen. Kantonsbaumeister und weitere oberste Kader vermitteln an je zwei Tagen alle zwei Wochen Kompetenzen für Strategische Planung, Beschaffungs- und Wettbewerbswesen, Planung und Realisierung, Immobilienmanagement und Facility-­Management. Besonderer Wert gelegt wird auf die integrale Betrachtung des Immobilienlebenszyklus sowie die ­politischen und fachlichen Anforderungen öffentlicher Immobilien­eigentümer und Bauherren.