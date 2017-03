Aktuelle Projekte von Westschweizer Genossenschaften

In den vergangenen Jahren sind in Genf, Lausanne und Neuchâtel eine Vielzahl innovativer genossenschaftlicher Wohn- und Arbeitsprojekte entstanden – oder sind derzeit noch in Planung und im Bau. Nicht nur in den Konzepten hinter den Grundrissen beweisen sie Pioniercharakter, auch in ökologischer Hinsicht sind sie wegweisend.

Das Architekturforum schaut über den Zürcher Tellerrand und lässt Westschweizer KollegInnen ihre Projekte, deren lokalen Stellenwert sowie die lokalen Rahmenbedingungen für den genossenschaftlichen Wohnungsbau vorstellen.

Einführungsreferat von Caspar Schärer, Architekturforum Zürich

Zusammenfassung des Runden Tischs vom Nachmittag: Patrick Clémençeau, Chefredaktor Habitation

Präsentation Westschweizer Projekte:

Eric Rossiaud: L’histoire de la CODHA: du squat à l’échelle du quartier

Cyril Royez: Coopératives partenaires du territoire

Yves Froidevaux, La coopérative d’en face CDEF, Le projet Vieux-Châtel

