Im Frühtau zu Berge

Luftseilbahnen sind ein Teil der Schweizer Identität. Wer ist nicht schon einmal mit einer der vielzähligen schwebenden Gondeln einen Berg hinaufgefahren und hat das erhebende Gefühl erlebt, von oben über die weite Berglandschaft blicken zu können? Was viele nicht wissen: Die Schweiz ist voller schwebender Oldtimer-Luftseilbahnen. In der neuen Ausstellung thematisiert das Heimatschutzzentrum den heutigen Umgang mit diesem urschweizerischen Kulturgut und lässt Menschen von ihrer Luftseilbahn-Leidenschaft erzählen. Es lenkt den Blick aber auch auf neue Bahnen und (hinter)fragt, wo und wofür sie entstehen. Die Ausstellung im Heimatschutzzentrum ist Teil der Ausstellungstrilogie «Luft – Seil – Bahn – Glück», die gestaffelt in Zürich, Flims und Stans jeweils ganz unterschiedliche Aspekte der Luftseilbahn aufrollt.

Datum: 17. November 2017 bis 28. Oktober 2018

Ort: Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah, Zollikerstrasse 128, Zürich

Weitere Infos: www.heimatschutzzentrum.ch : 17. November 2017 bis 28. Oktober 2018: Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah, Zollikerstrasse 128, Zürich