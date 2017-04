Im Brennpunkt: Gleiskorridor

Was kann das Bahnareal vom Lindspitz bis Töss alles leisten? Wie sieht der Bahnhof in 50 Jahren aus? Mit dem Brüttener Tunnel erhält die Diskussion um den Gleiskorridor in Winterthur neue Aktualität. Werner Huber, Autor verschiedener Bahnhofbücher, hat die Geschichte des SBB-Areals aufgearbeitet und stellt seine Erkenntnisse vor. Was aber hat die SBB für Pläne, und wie wirkt sich der Brüttener Tunnel auf den Gleiskorridor aus? Was möchte die Stadt und welche Chancen sehen Städtebauer? Nach einführenden Referaten werden mögliche Zukunftsszenarien diskutiert.



Inputreferate und Podiumsdiskussion:

Werner Huber, Dipl. Architekt ETH, Redaktor Hochparterre und Autor

Alexander Muhm, Dipl. Architekt Dr. techn. TU Wien, Leiter Development SBB Immobilien

Michael Hauser, Dipl. Architekt ETH, Stadtbaumeister

Urs Primas, Dipl. Architekt ETH und Dozent ZHAW

Weitere Infos: www.forum-architektur.ch