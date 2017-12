«Illuminato» von Keller Spiegelschränke

Neben Design und Grösse ist ins­besondere das Licht eines Spiegelschranks zentral. Beim Modell «Illuminato» der Keller Spiegelschränke AG ist rund um den Aluminiumschrank ein Lichtstreifen eingefasst, der durch den gläsernen Rahmen am äusseren Spiegeltürenrand mit 4000 Kelvin ausstrahlt. So wird das Gesicht schattenfrei widergespiegelt. Zum Abdimmen ist auf der Doppelsteckdose im Schrank­innern ein Taster installiert. An der Swissbau präsentiert das Unternehmen seine Produkte in der Halle 2.2 am Stand D19.

Keller Spiegelschränke | 9325 Roggwil | www.guten-morgen.ch

