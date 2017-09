Identitätsstiftende Technikbauten

Mit der Auszeichnung Umsicht – Regards – Sguardi hat der SIA zum vierten Mal hervorragende baukulturelle Beiträge zur zukunftsfähigen Gestaltung des Lebensraums gewürdigt. Um Interessierten die Gelegenheit zu geben, die Siegerprojekte und ihre Planer näher kennenzulernen, organisiert der SIA Touren zu allen prämierten Werken. In den Begehungen erläutern die Projektverantwortlichen die jeweils zugrunde liegenden Ideen und verraten spannende Einzelheiten über die Umsetzung.

Im Oktober ist der Ausbau des Bahnhofs Zürich Oerlikon an der Reihe. Die Ausgangslage hätte schwieriger nicht sein können: Am sechstgrössten Bahnhof der Schweiz fanden die Bauarbeiten während zwölf ­Jahren unter laufendem Betrieb statt; rund 800 Züge passierten täglich die Baustelle. Die Vision hinter dem Ausbau: Die Quartiere Alt- und Neu-Oerlikon sollen verbunden und gleichzeitig Bahnhof und Bahnhofsumfeld aufgewertet werden. Dieser Plan scheint aufgegangen zu sein. Schon ein Jahr nach Fertigstellung ist der Bahnhof der neue Mittelpunkt im aufstrebenden Norden von Zürich. An der Begehung erfahren Sie, wie das Projektteam diese komplexe Aufgabe meisterte.

Am 7. November ist es dann möglich, gemeinsam mit den Planern das erneuerte Kraftwerk Hag­neck zu besichtigen. Das mehr als 100 Jahre alte Bauwerk liegt am Ausfluss des Hagneckkanals in den Bielersee. Seine Erneuerung würdigte die Umsicht-Jury als «wegweisendes und energiepolitisch bedeutsames Beispiel für die in

den nächsten Jahren in grosser Zahl zu erwartenden Erneuerungen von Kraftwerken». Das hier geschaffene Ensemble von Alt- und Neubau überzeuge durch die innovative Verbindung von Industriegeschichte, modernster Kraftwerktechnik und einer hervorragenden landschaftlichen Einbettung.

Umsicht – Regards – Sguardi 2017 on tour:



Bahnhof Oerlikon

Wann: 3. Oktober 2017, 14 – 16 Uhr

Wo: Bahnhof Zürich Oerlikon



Kraftwerk Hagneck

Wann: 7. November 2017

Wo: Hagneck BE



Kosten: 20 Fr. (Mitglieder), 40 Fr. (Nichtmitglieder)

Infos und Anmeldung: www.sia.ch/form



Weitere Stationen 2018

BS2 Zeleganz, 5. Januar 2018

Revitalisation de l’Aire, Genf, 3. April 2018

Altes Schulhaus ­Valendas, 8. Mai 2018

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.