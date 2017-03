IBK-Kolloquium: Neubau FHNW-Campus Muttenz

Im Neubau der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Muttenz sind fünf Fakultäten untergebracht. Die Besonderheit des 2018 bezugsbereiten Gebäudes liegt unter anderem in der Organisation eines ganzen Campus in einem einzigen, nahezu kubischen Volumen. Als Kernstück dafür dient ein über zwanzig Meter hohes Atrium, über das die Hörsaalgeschosse und allgemeinen Nutzungen im Sockelbereich erschlossen werden und das als Begegnungszone dient. Erst darüber, ab dem vierten Obergeschoss, folgen die Seminarräume, Labors und Büros der verschiedenen Fakultäten. Diese Schichtung wurde durch eindrückliche Abfangkonstruktionen ermöglicht und die Regelgeschosse weisen mit vierzehn Meter weit gespannten Rippendecken eine grösstmögliche Nutzungsflexibilität auf. Referat von Stefan Bänziger, Dipl. Bauing. ETH/SIA, Schnetzer Puskas Ingenieure, Zürich.

