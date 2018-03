Die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur führt im Herbst 2018 das CAS Weiterbauen am Gebäudebestand durch. Thematisiert werden Stadt- und Dorf­erneuerung und Denkmalpflege. Der Unterricht findet während 16 Kurstagen jeweils freitags und samstags in Chur statt. Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen erhalten den Titel «Certificate of Advanced ­Studies FHO Weiterbauen am Gebäudebestand». Das CAS kann an den «Master of Advanced Studies in nachhaltigem Bauen» angerechnet werden und richtet sich an Studierende des MAS EN Bau, an Fachleute aus der Bauwirtschaft sowie an Bauherren und Gebäudeverantwortliche.

www.htwchur.ch/weiterbauen