Der Weiterbildungs-Master Energie­ingenieur Gebäude ist ein Angebot der Hochschule Luzern und ein Konzept des SIA in Zusammenarbeit mit dem Institut für Gebäudetechnik und Energie. Studien­start ist September 2018, das Studium dauert 21 Monate. Dank der Mitfinanzierung durch Energie Schweiz kostet dieser Master mit 16 000 Franken vergleichsweise wenig. Die Ausbildung verbindet Praxis und theoretische Lehre am Institut für Gebäudetechnik und Energie an der Hochschule Luzern. Der Master ist nicht nur für Architektinnen und Architekten eine umfangreiche und abschliessende Weiterbildung in Sachen Energie am Gebäude, sondern auch für Quereinsteiger eine optimale Chance, in einem neuen Berufsumfeld Fuss zu fassen. Am 12. Juni 2018 findet in Horw ein Infoabend statt.

Hochschule Luzern – Technik & Architektur | 6048 Horw | www.ei-g.ch