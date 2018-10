Hotelimmobilie des Jahres 2018

In München wurde Mitte Oktober 2018 die Hotelimmobilie des Jahres gekürt. Als Kriterien nennt der Auslober, die Hotelforum Management GmbH, ein gelungenes Gesamtkonzept aus Architektur, ­Integration in das Projektumfeld, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Gewonnen hat das Hotel QO in Amsterdam – ein Hochhaus, dessen Architektur aufgrund einer klima­regulierenden Fassade, Ver­wendung von rezykliertem Beton als Baumaterial und einem Gewächshaus in der 22. Etage, das die Hotelküche mit Gemüse versorgt, als besonders nachhaltig bezeichnet wird.

Der zweite Preis ging nach ­Matera (I), Kulturhauptstadt 2019. Die Wahl des «Aquatio Cave Luxury Hotel & Spa», das sich inmitten der Altstadt in historischen, verwinkelt aneinandergereihten Höhlenräumen erstreckt, entspricht der aktuellen Förderung von städtischen Reisezielen, an denen die Übernachtung schon allein wegen der Lage und der Architektur zu einem Erlebnis wird.

Die «Revier Mountain Lodge» in Lenzerheide, als einziges Schweizer Hotel unter den zwölf Nominierten, hat es nicht ins Finale geschafft.

