Die Ausstellung präsentiert ein fiktives Gebäude der Designerin und Künstlerin Cinzia Ruggeri sowie von sechs von ihr eingeladenen Teil­nehmenden. Ruggeri war von den späten 60er- bis in die frühen 90er-Jahre eine aktive Figur im kreativen Kosmos Mailands und gilt hinsichtlich ihres radikalen Ansatzes im Mode- und Interiordesign als Pionierin. «Home. A User’s Manual» bietet ­einen Einblick in Ruggeris Œuvre und nimmt gleichzeitig den Mailänder Kontext in den Blick.

Ort: ETH Zürich, Hönggerberg

Weitere Infos: www.ausstellungen.gta.arch.ethz