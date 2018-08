Holzenergie – wärmt Heim und Herz, kühlt Klima

Die schlimmsten Hitzetage des Sommers 2018 sind vorbei, die nächste Hitzewelle wird jedoch sicher kommen. Der Klimawandel hat uns fest im Griff, und der vergangene Sommer war bloss ein Vorgeschmack auf zukünftige Juli-Temperaturen. Über deren Ursachen sind sich die Fachleute ebenso einig wie über die notwendigen Gegenmassnahmen. Die globale Klimaveränderung nach oben ist eine Folge des Anstiegs der CO 2 -Konzentration (Kohlendioxid) in unserer Atmosphäre, welcher seinerseits durch das exzessive Verbrennen und Verheizen von fossilen Energien verursacht wird.

Die einzig wirklich nachhaltige Massnahme zur Entlastung unseres überhitzten Klimas ist eine vermehrte Nutzung erneuerbarer, CO 2 -neutraler Energien und liegt, unter anderem, in unserem Wald. Dieser versorgt bereits heute - vom kleinen Zimmerofen bis zum grossen Holzkraftwerk - insgesamt über 550´000 Holzfeuerungen jedes Jahr mit über 5 Millionen Kubikmetern Energieholz. Das Schweizer Waldgesetz schreibt vor, dass höchstens soviel Holz aus dem Wald entnommen werden darf, wie in der gleichen Zeit wieder nachwächst. Deshalb ist Holz CO 2 -neutral, denn die nachwachsenden Bäume binden das bei der Verbrennung freigesetzte Kohlendioxid laufend wieder. Alle Holzheizungen unseres Landes reduzieren bereits heute den jährlichen CO 2 -Ausstoss um über 3 Mio. Tonnen. Das sind mehr als 6 % des Gesamtausstoss. Zusätzlich zu den bereits heute genutzten 5 Millionen Kubikmetern liessen sich problemlos und nachhaltig weitere 2 bis 3 Millionen Kubikmeter Energieholz nutzen und dadurch insgesamt mindestens 4.5 Millionen Tonnen CO 2 einsparen. Im Winter mit Stückholz, Pellets oder Holzschnitzeln zu heizen, ist eine einfache und sofort machbare Massnahme gegen den drohenden Klimakollaps.

Holzenergie Schweiz | 8005 Zürich | www.holzenergie.ch

