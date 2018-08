Hochschule Luzern: MAS Energieingenieur Gebäude

Der MAS Energieingenieur Gebäude ist ein Angebot der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit dem SIA. Die Weiterbildung ist in vielen Aspekten bemerkenswert: Sie verbindet Praxis im Betrieb mit Lehre an der Hochschule. Der Master ist nicht nur eine umfassende Weiterbildung in Sachen Energie am Gebäude, sondern auch für Quereinsteiger eine optimale Chance, in einem neuen Berufsumfeld Fuss zu fassen. Die Hochschule Luzern führt eine Liste von möglichen Arbeitgebern, die eine Anstellung für die Studiendauer (und darüber hinaus) bieten.

Start: Herbst 2018, Dauer: 21 Monate

Mehr Info hier: www.ei-g.ch