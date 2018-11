Alma Maki wurde 2013 von Friederike Kluge und Meik Rehrmann in Basel gegründet. In einer Ausstellung präsentieren die beiden ihre Arbeitsweise sowie die unterschiedlichen Projekte, die in den ver­gan­genen Jahren entstanden sind. ­Dabei geht es nicht nur um die Ideenfindung, das Entwerfen und die fertigen Gebäude, sondern auch um das Verwerfen, den Prozess des Bauens und das Bewohnen der Räume vor, während und nach dem Eingriff.

Ort: Alma Maki Architekten, Oetlingerstrasse 173, Basel

Weitere Infos: www.architekturdialoge.ch