Herausragende Brückenprojekte: Viadukte Eaux des Fontaines, Court

Office des ponts et chaussées du Canton de Berne

Die Ingenieurgemeinschaft Forza N16 hat die längste Autobahnbrücke der letzten Jahre entworfen: die über 540 m langen Viadukte Eaux des Fontaines. Die gekrümmte Zwillingsbrücke zwischen Biel und Moutier in der Berner Ge­meinde Court gehört zur Transjurane N16, die nach über 30-jähriger Bauzeit im Frühling 2017 fertiggestellt wurde.

Für die Pfeiler haben die Ingenieure eine moderne Schmetterlingsform entwickelt. Diese Form ist ästhetisch ansprechend und statisch vorteilhaft, da die Bewehrung bis in die Pfeilerecken angeordnet werden konnte. Die Dynamik der einspringenden Ecken findet sich in der Unter­sicht des Hohlkastens und in der Aussenseite der Brüstung wieder. Diese Einheitlichkeit und ­Finesse zeichnen das ganze Werk aus.

