Achim Menges, Gründer und Leiter des Institute for Computational Design an der Universität Stutt- gart, gilt als ein Vorreiter im Bereich der robotisch unterstützten Architektur. In seinem Vortrag spricht Menges über seine Bauten und über die Rolle der Robotik in der Architektur. Der Anlass findet im Rahmen der Ausstellung «Hello, Robot» statt.

Weitere Infos: www.design-museum.de