Hauchdünne Betonverbundstoffe

Für Beton gibt es eine Reihe möglicher Vorspannungen, Bewehrungen und Schalungen, laufend kommen weitere hinzu. In den 1920er-Jahren erfand ein ungarischer Architekt eine dünne Gips-Beton-Sandwichplatte, mit der er den Wohnungsbau zu revolutionieren hoffte. Heutiger Ultrahochleistungs-Faserbeton zeichnet sich durch hohe Dichtigkeit, Druck- und Zugfestigkeit aus. Das dauerhafte Material bietet sich insbesondere für die Verstärkung bestehender Beton­bauwerke an. Diese Beispiele zeigen das Potenzial von Betonverbundstoffen, neue Impulse in Architektur und Ingenieurwesen zu geben. Es braucht fachübergreifendes Denken, um diese Chance zu nutzen.

