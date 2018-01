Hans Kohler: hochwertiges Edelstahlsortiment

Wo immer korrosionsbeständiger Edelstahl eingesetzt wird, ist die Wahl des richtigen Werkstoffs von besonderer Wichtigkeit. Die Fachleute der Hans Kohler AG informieren an der Swissbau 2018 kompetent und umfassend über das umfangreiche und technisch hochwertige Sortiment. Als grosser Schweizer Lagerhalter für Edelstahlprodukte präsentiert die Hans Kohler AG ihr Programm an zwei Ständen und stellt den neuen Katalog «Geländerbauteile und -systeme INOX» mit ausgebautem Produkteportfolio und in Buchform vor.

Hans Kohler | 8022 Zürich | www.kohler.ch

Swissbau 2018: Halle 1.0, Stand C47 / Halle 1.1, Stand A46

