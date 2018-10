HÅG: Capisco als Spezialedition

Zum 75. Geburtstag legt HÅG den beliebten Bürostuhlklassiker Ca­pisco in einer Spezialedition auf: Als Hommage an seinen Ursprungsort, die ehemalige Kupferbergbau­stadt Røros in Norwegen, gibt es den Capisco jetzt in limitierter Stückzahl von 75 Stück mit Kupferfuss und markanten Bezugsfarben. Für den Capisco «Copper» hat HÅG hoch­wertige Stoffe verwendet, die den warmen Schimmer des Fusskreuzes in gebürstetem Kupfer stilvoll ergänzen. Flexible Einstellmöglich­keiten erleichtern das Sitzen in niedrigen oder erhöhten Positionen.

