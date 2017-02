Haefeli-Stuhl von Embru

Max Ernst Haefeli (1901–1976)

Max Ernst Haefeli war ein Schweizer Architekt und gehörte zu den Vertretern des Neuen Bauens in der Schweiz. Er gilt heute als einer der aktivsten und zugleich prägendsten Entwerfer moderner Möbel. Der 1901 geborene Zürcher studierte Architektur an der ETH Zürich bei Karl Moser und arbeitete danach für kurze Zeit in Berlin. 1925 gründete er in Zürich sein eigenes Büro und machte mehrere Möbelentwürfe, zum Beispiel einen ausziehbaren Esstisch oder ein Bettsofa.

Nach seiner Lehrtätigkeit in der Klasse für Innenausbau an der Zürcher Kunstgewerbeschule (heutige Zürcher Hochschule der Künste) gründete Max Ernst Haefeli 1937 in Zusammenhang mit dem Bau des Zürcher Kongresshauses mit Werner Max Moser und Rudolf Steiger das Architekturbüro HMS Haefeli Moser Steiger. In dieser Konstellation war Haefeli ab 1942 am Bau des Kantonsspitals beteiligt, wo er für die Aussenhaut- und Innenraumgestaltung verantwortlich war.

Zu seinen bedeutendsten Werken gehören:

Wohnsiedlung «Schindelhäuser», Zürich, 1918‒20

Rotach-Häuser, Zürich, Wasserwerkstrasse, 1928

Werkbundsiedlung Neubühl, Zürich-Wollishofen, 1928‒32

Freibad Allenmoos, Zürich, 1935

Kongresshaus Zürich, 1937‒39

Kantonsspital Zürich (heutiges Universitätsspital Zürich), 1941‒53

Verwaltungsgebäude der Eternit AG, Niederurnen, 1953‒55

Menschenaffenhaus, Zoo Zürich, 1955‒59

Hochhaus zur Palme, Zürich-Enge, 1959‒64

Embru | 8630 Rüti | www.embru.ch