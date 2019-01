Schwerentflammbare Holzfaserdämmplatte

Mit GUTEX Pyroresist präsentiert der Dämmstoffhersteller eine nicht glimmende Holzfaserdämmplatte, die zudem nach DIN EN 13501-1 in Euroklasse C-s1, d0 als schwer entflammbar klassifiziert ist. Im Vergleich zu den herkömmlichen holzfaserbasierten Dämmstoffplatten der Euroklasse E lassen sich mit GUTEX Pyroresist neue Einsatzbereiche u. a. als Fassadendämmung im mehrgeschossigen Holzbau der Gebäudeklasse 4 und 5 sowie zukünftig auch als harte Bedachung im Flachdach erschliessen. Für anspruchsvolle Holzbaukonstruktionen mit hohen Anforderungen an den Brandschutz können Planer, Handel und Handwerk ab sofort auf die brandhemmende Alternative von GUTEX zurückgreifen – so wird im ökologischen Bauen neben dem Aspekt der Behaglichkeit auch eine hohe Sicherheit durch die neue Holzfaserdämmplatte möglich.

Mehr zu GUTEX Pyroresist hier: www.pyroresist.de

GUTEX | http://gutex.ch | zum Firmenprofil

