Grün am Bau

Wie kann die Lebensqualität in einer sich stetig verdichtenden Stadt erhalten bleiben? Wie sieht unsere Stadt morgen aus? Die Doppelausstellung in der Stadtgärtnerei «Grüne Dächer und Fassaden für Zürich» und in der Sukkulenten-Sammlung Zürich «Wie Pflanzen den Raum erobern» will das Interesse für begrünte Dächer und Fassaden fördern. Erfahren Sie mehr über verschiedene Bepflanzungsvarianten und Begrünungssysteme. Informieren Sie sich über den ökologischen Nutzen und die vielfältigen Auswirkungen von Dach- und Vertikalbegrünungen. Entdecken Sie die phänomenalen Anpassungsstrategien von Pflanzen und wie sie durch Kriechen, Klettern und Fliegen den Raum erobern.

Ort: Stadtgärtnerei und Sukkulenten-Sammlung, Zürich

Infos: www.stadt-zuerich.ch/ted/de/