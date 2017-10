Grohe Blue Professional: gefilterter Wassergenuss für die Büroküche

Ein Gerät weniger auf der Arbeitsfläche in der Küche: Grohe Blue Professional bringt gekühlten und gefilterten Wassergenuss direkt aus der Armatur. Das System bietet auf sechs bis zehn Grad gekühltes Wasser in drei Varianten: still, sprudelnd und medium. Darüber hinaus lässt sich neben dem gefilterten und gekühlten Leitungswasser auch «normal» gemischtes Leitungswasser zapfen. Die Armatur verfügt über getrennte Wasserwege: einen für das Leitungswasser und einen für das ge­filterte Wasser. Das Starterset besteht aus der Armatur, einem Kühler mit integriertem Filter und der CO 2 -Flasche.

