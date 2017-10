Grenchner Wohntage 2017

Welchen Beitrag liefert der genossenschaftliche Wohnungsbau zur Stadtentwicklung und zum sozialen Zusammenhalt? Diese und weitere Fragen werden an der Auftaktveranstaltung der Grenchner Wohntage erörtert. Im Anschluss bietet sich die Gelegenheit, die Wanderausstellung «Umsicht – Regards – Sguardi 2017» zu besichtigen. Die Fachtagung am 9. November beschäftigt sich mit dem Thema «Wohnen: Fundament für gesellschaftliche Inte­gration oder Gefahr der Verarmung?». Kinozeit ist am 13. November mit dem Film «Asphalte» von Samuel Benchetrit. Den Abschluss bildet der Vortrag «Nur noch für die Miete schaffen …?».

Datum: 8. bis 14. November 2017

Ort: Diverse Orte in Grenchen

www.bwo.admin.ch