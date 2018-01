Die Lust auf Sport an der frischen Luft und in den verschneiten Bergen löste nach 1945 einen wahren Luftseilbahn-Boom aus. Das Gelbe Haus in Flims thematisiert im Rahmen der Ausstellungstrilogie «Luft Seil Bahn Glück» legendäre Bahnen für den Tourismus und die dazugehörige Infrastruktur. Die Ausstellung gibt einen Überblick von den Anfängen bis in die nahe Zukunft und spürt auch Luftseilbahnen in Werbung, Film und Kinderzimmern nach.

Ausstellung: bis 28. Oktober 2018

Ort: Das Gelbe Haus Flims

Infos: www.dasgelbehausflims.ch​ bis 28. Oktober 2018Das Gelbe Haus Flims