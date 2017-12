Glutz: Zugang per Fingerabdruck

Sowohl sensible Unternehmens­bereiche als auch Wohngebäude profitieren von der Flexibilität biometrischer Zutrittssysteme. Schlüsselverlust? Aus­geschlossen! Das Auslesen des Fingerabdrucks gehört zu den am häufigsten verwendeten Vorgehensweisen. So auch bei Homebiometrie der Glutz AG, die sowohl im Neubau als auch in älteren Gebäuden problemlos installiert werden kann.

Glutz | 4502 Solothurn | www.glutz.com

