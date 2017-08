Glutz: elektronisches Zutrittssystem mit Amok-Funktion

Häufig werden Schulen und andere Institutionen durch Gewaltandrohungen in Alarmbereitschaft versetzt. Um für solche Fälle die ­Sicherheit zu erhöhen, ergänzt die Glutz AG ihr funkbasiertes elektronisches Zutrittssystem eAccess um die Amok-Funktion. Wird der Alarm aktiviert, verriegeln Beschläge die Türen und schützen so Menschen in Räumen. Von innen können die Türen weiterhin geöffnet werden, während von aussen der Eintritt nur mit Notöffnungsmitteln möglich ist.

