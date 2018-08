Gleichstellung für Velowege

Kommentar: Ja zum Bundes­beschluss

Von Pete Mijnssen,

Herausgeber und Chefredaktor

von «Velojournal»

und Mitinitiant der Velo-Initative.

Man kennt den Witz: Ein amerikanischer, ein deutscher und ein Schweizer Junge diskutieren darüber, woher die Babys kommen. Der Amerikaner erklärt: «In Amerika produ­zieren Roboter Babys in grossen Fabriken.» Der Deutsche sagt: «In Deutschland bringt der Storch die Babys.» Zuletzt meint der Schweizer: «Bei uns ist das von Kanton zu Kanton verschieden.» Gleiches gilt zuweilen auch für die Veloförderung. Sie ist von Kanton zu Kanton, von Gemeinde zu Gemeinde, oft sogar von Quartier zu Quartier verschieden. Wer auf unseren Strassen mit dem Velo unterwegs ist, findet sich oft in einem Flickwerk von Velowegen, -streifen, abrupten und zu­weilen gefährlichen Übergängen wieder. In den Städten liegen velo­plane­rische Höhe- und Tiefpunkte meist nah zusammen.

Will die Schweiz ihre wirt­schaftliche Prosperität bei­behal­ten, muss sie ihre Verkehrsprobleme in den Griff bekommen. Eines der am besten ausgebauten öV-Netze der Welt reicht dafür nicht aus. Dieses platzt bereits jetzt in den Ballungsgebieten aus allen Nähten. Der Velo- und Fussverkehr leistet heute einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Klimapolitik. Mit einer Annahme des Bundes­beschlusses Velo (Gegenvorschlag zur Velo-Initiative) würde dem Velo­verkehr endlich zu gleich langen Spiessen gegenüber den anderen Verkehrsträgern verholfen. Das wäre eine schweizerische Pioniertat.