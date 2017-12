Glatthaar: der Fertigkeller-Spezialist

Kleine Grundstücke lassen sich mit der Einplanung eines Kellers maximal ausnutzen. Die Vorteile eines Fertigkellers liegen auf der Hand: Dank Vorfertigung ist ein kleinerer Aushub nötig, und die individuellen Elemente werden passgenau und qualitativ hochwertig vorgefertigt, angeliefert und zusammengebaut, was Zeit und Kosten spart. Auch Teilunterkellerungen sind möglich. Glatthaar verfügt über 35 Jahre Erfahrung als Spe­zialist beim Bauen in Erdbeben­zonen und Bergsenkungsgebieten, an Hang­lagen und Gebieten mit drückendem Wasser.

Glatthaar | D-78713 Schramberg-Waldmössingen | www.glatthaar.com

