Glas Trösch im American Copper Building New York

In der Skybridge des American Copper Building in New York befinden sich eine Lounge, ein Fitnessstudio mit Bar, ein Hammam und ein Pool. Raumhohe Fenster sorgen für Ausblicke auf den East River. Für das Projekt haben Glas Trösch und McGrory Glass gemeinsam ein Zweifach-Isolierglas entwickelt, das nicht nur ungestörte Ausblicke gewährleistet, sondern auch den energetischen Auflagen gerecht wird.

