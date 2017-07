Giroflex und Flokk bündeln die Kräfte

Giroflex und Flokk, vormals unter dem Namen Scandinavian Business Seating bekannt, sind eine Vereinbarung eingegangen, im Rahmen derer Flokk alle Aktien des Schweizer Herstellers sowie aller Gruppengesellschaften erwirbt. Die Parteien haben Stillschweigen zum Verkaufspreis und zu Einzelheiten aus dieser Transaktion vereinbart.

Als Schweizer Hersteller von ergonomischen Bürostühlen ist Giroflex als Premium-Marke in den deutschsprachigen Märkten bekannt. 2016 wurden nahezu 90 Prozent des konsolidierten Umsatzes von Giroflex (CHF 45,5 Millionen/ EUR 41,5 Millionen) in der Schweiz, in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden und in Österreich generiert.

Während Giroflex in der Schweiz zu den führenden Anbietern zählt und in Deutschland eine solide Marktposition aufweist, ist Flokk Marktführer in Skandinavien und in Nordeuropa. Der Name Giroflex wird als eigenständige Marke im Flokk Portfolio weiterbestehen. Vor kurzem wurden auch Malmstolen, ein schwedischer Hersteller von Bürostühlen sowie Offecct, ein Spezialist für Lounge-Möbel, Teil der Gruppe. Die Flokk Gruppe ist bestrebt, die Branche weiter zu konsolidieren und ihre Position als Marktführer in Schlüsselmärkten zu festigen.

Stoll Giroflex AG | 5322 Koblenz | www.giroflex.com

